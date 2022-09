Swim to Fight Cancer Heusden heeft plan A, B én C

Die bacterie kan diarree veroorzaken. Het licht ging op groen. De eerste horde is genomen. ,,Maar 48 uur van tevoren moeten we ook aan kunnen tonen dat de stadshaven, waar de deelnemers zullen finishen, ook veilig is”, zegt Hans Fiedeldeij, een van projectleiders van dit zwemevenement. ,,Is dat niet het geval, dan schakelen we over op plan B. Dan komen ze aan bij de aanlegsteiger van de Wiljo.”

We willen per se zwemmen, want er is zo veel geld opgehaald.

Als ook dat water niet door de keuring komt, wordt het zwemmen verplaatst naar de Surfvijver in Waalwijk. ,,We hebben al een vergunning binnen voor plan C. We willen per se zwemmen, want er is zo veel geld opgehaald. Ruim 109.000 euro, en de teller loopt nog door.”