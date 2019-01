Stroomhuisje in brand langs A59 bij Waalwijk: bedrijven zonder stroom, rook trekt over snelweg

Bezwaren­com­mis­sie buigt zich opnieuw over arbeidsmi­gran­ten in Het Fort in Waalwijk

13:00 WAALWIJK - Het nieuwe jaar is nog maar net begonnen of de huisvesting van vijftien arbeidsmigranten in een woning aan Het Fort in Waalwijk houdt de gemoederen alweer bezig. Donderdag 10 januari buigt de commissie bezwaarschriften zich opnieuw over de zaak.