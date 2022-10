Stroken langs Nassaulaan geen fietspad, maar Heusden wil best kijken naar verbreding

Punt is echter dat een verbreding van die stroken op dit moment niet is opgenomen in de plannen van de gemeente Heusden, zo laten burgemeester en wethouders weten aan Antoine Aarts van Heusden Verbindt. Hij stelde vragen over de breedte van de stroken en wilde onder meer weten of de breedte van wat hij noemde het ‘fietspad’ wel voldeed aan de wettelijke normen.