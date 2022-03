Strijd voor behoud spoordijk Waalwijk - Drunen een achterhoedegevecht? Nou, niet helemaal

Ben draagt een piepklein protestbordje. Daarop heeft hij geschreven: Stop kappen! Laat de bomen staan. Bomen geven zuurstof! Op zijn manier laat de kleinzoon van Fons van Dijk deze zondagmorgen weten dat het een onzalig plan is om in het kader van Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) ruim 300 meter van de spoordijk tussen Waalwijk en Drunen, waar hij samen met een paar honderd mensen wandelt, af te graven.

Opa is het er natuurlijk mee eens, anders zou hij niet naast hem lopen. ,,Dat afgraven is een heel slecht idee. De spoordijk is heel erg vervuild. Nu is de grond veilig opgeborgen, laat dat zo.”

Historische lijn versterkt

In de plannen van het GOL wordt door het gedeeltelijk openmaken van de spoordijk de historische lijn van noord naar zuid versterkt. Met andere woorden: het voormalige inundatiegebied wordt weer in ere hersteld. Bovendien geeft het dieren de kans om makkelijke te migreren.

Die plannen van de provincie en onder meer de gemeentes Heusden en Waalwijk kregen veel kritiek. Onder meer van Federatie Behoudt de Langstraatspoorbruggen, die samen met enkele politieke partijen deze protestdag op touw zetten. Er werd geprocedeerd, tot aan de Raad van State toe. Die wees de bezwaren onlangs al af , meende dat de procedures goed zijn verlopen.

Quote Wat ze zeker niet meegenomen hebben: de meeste inwoners zijn er faliekant op tegen Richard Frodyma, Samen Waalwijk

Groen licht dus voor de plannen. Is deze actie daarmee geen achterhoedegevecht? Richard Frodyma van de nieuwe partij Samen Waalwijk, meent van niet. ,,Dit deel, het afgraven van de spoordijk, is er pas later bijgekomen. We hebben het idee dat burgemeester en wethouders in Waalwijk en Heusden niet goed in gaten hadden wat dat precies inhield. Want er is nooit een goed behoefte-onderzoek gedaan. Wat ze zeker niet meegenomen hebben: de meeste inwoners zijn er faliekant op tegen.”

Komt volgens Frodyma nog bij dat teruggaan naar het oorspronkelijke overlaatgebied een gepasseerd station is. ,,Die verloor zijn functie al toen het Drongelens Kanaal is gegraven.” En ook: ,,Er komt een brug bij, open en bloot. Daarover fietsen met weer en wind wordt geen pretje, terwijl je nu mooi wordt beschut door de bomen.”

Nog wijzigen

Behalve Samen Waalwijk deden ook leden van onder meer het CDA, Heusden Verbindt en GroenLinks mee aan de protestwandeling. Of het iets uithaalt, het is heel erg ongewis. Er is al zo lang over gedelibereerd. Maar: de plannen mogen nog worden gewijzigd. Niet voor niets wordt de protestactie vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen gehouden.