Streep door trajectcontrole N261; apparatuur wordt ingezet op randweg Tilburg

De Letscherweg is onderdeel van de randweg van Tilburg, de N260. Het gaat om het stuk tussen de aansluiting met de N261 (Midden-Brabantweg) en de Burgemeester Baron van Voorst tot Voorstweg, de belangrijkste afslag richting de Reeshof. Op dit stuk, waar de weg een flauwe bocht maakt, wordt volgens de gemeente Tilburg vaak te hard gereden. ,,Het afgelopen jaar zijn hier verschillende ernstige ongevallen gebeurd, waardoor de invoering van trajectcontrole hier nu voorrang krijgt", aldus een woordvoerder van het openbaar ministerie. Trajectcontrole invoeren op beide wegen, zat er niet in. Het openbaar ministerie heeft twintig systemen en moet keuzes maken. ,,Dat gebeurt op basis van risicoanalyses.” Of de N261 in een later stadium alsnog trajectcontrole krijgt, is nog niet duidelijk.