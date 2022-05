Stikstof maakt van Waalwijkse haven een zorgenkindje: ‘Het is verschrikkelijk dat alles stil ligt’

Achter de Bogen haakt in op populari­teit padel: eerst twee banen, misschien nog twee erbij

DRUNEN - Niets lijkt de aanleg van in eerste instantie twee padelbanen door tennisvereniging Achter de Bogen in Drunen nog in de weg te staan. De gemeente is akkoord, de financiering is rond, een subsidie is binnen. Voorzitter Laurent van den Elshout hoopt dat de banen in oktober klaar zijn.

25 april