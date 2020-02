Sterren Muziekfeest op het Plein smaakt naar meer: Waalwijk aast op meer grote evenementen

Kleine jeugdop­tocht Kwas­tenlaand heeft zijn voordelen

24 februari NIEUWKUIJK - De Kuijkse Kwasten bestaat vijftig jaar. Voor de jeugdoptocht in Kwastenlaand werden gisteren dan ook al jongens en meisjes in Nieuwkuijk uitgenodigd. Slechts een handvol groepen maakte daar gebruik van. “Het aantal kinderen in Nieuwkuijk loopt terug”, zegt Miranda van der Lee, “dat zal meetellen. Ik denk ook dat veel gezinnen met vakantie zijn.” Hoe dan ook: “Volgend jaar doen we weer mee. Gewoon vol blijven houden, wie weet groeit het dan weer.”