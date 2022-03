Steekpartij in woning Waalwijk, man gewond naar het ziekenhuis

Een envelop trekken, en de raadszetel is voor... : Altena wacht bijzondere loting

ALTENA - Het komt zelden voor dat er geloot moet worden om een plek in de gemeenteraad. In de gemeente Altena gaat het maandag echt gebeuren. John Bakker en Corné van den Herik (Altena Lokaal) zijn de hoofdrolspelers. Met het trekken van een envelop wordt bepaald wie de raad in mag.

