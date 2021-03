Sloop van huizen in Sprang-Capelle zorgt voor slapeloze nachten: ‘Casade rukt ons zo wreed uit elkaar’

Nog vier weken wachten op nieuwe Schoenriem­se­brug

26 maart ALMKERK - Het is een grote klus: het geheel vernieuwen van de Schoenriemsebrug in de Almkerkseweg/ Woudrichemseweg. Aannemer De Kuiper Infrabouw is bijna vier weken bezig. Naar verwachting duurt het nog zo’n periode voordat het verkeer over de nieuwe brug kan.