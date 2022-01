Shoppen kan weer, en dus is het druk in het centrum van Waalwijk en Waspik: ‘Blij dat we weer mogen’

WASPIK/WAALWIJK - Het had zo maar een van de donkere dagen voor Kerst kunnen zijn. Grote drukte zaterdagmiddag in het centrum van Waalwijk na het besluit van het kabinet om de winkels weer open te laten gaan. Voor de winkeliers zelf was het alle hens aan dek.

,,We waren hoe dan ook open gegaan vandaag”, vertelt Rinette Kamp (47) van woonwinkel Kavel84. ,,Met de landelijke Protestdag die voor vandaag gepland stond, wilden we duidelijk maken dat winkelen op een veilige manier gewoon mogelijk is in deze tijd; besmettingen vinden niet massaal plaats in de winkel.”

Dat het kabinet vrijdagavond besloot de winkels zonder veel restricties open te laten gaan kwam ook voor Kamp als een verrassing. ,,Voor ons de uitdaging om voldoende helpende handen in de winkel te hebben vandaag, want het is druk!”

Drukte in de winkelstraat

Die drukte is ook in de winkelstraat te zien. Alles doet denken aan de drukte in de decembermaand, zelfs de rij buiten bij Rituals. Mevrouw De Jong (62) stond net nog in die rij. ,,Ja, ik ben blij dat we weer mogen”, lacht ze. “Weer even de gezelligheid opzoeken in de stad. Daarnaast wil ik hiermee de ondernemers een hart onder de riem steken, want die hebben het echt moeilijk gehad. Dan heb ik het er graag voor over om even in de rij te staan.”

Een rij voor de winkel van Rituals in het centrum van Waalwijk.

Iets verderop in de Stationsstraat klinkt muziek en staan groepjes mensen bij elkaar. Er wordt koffie gedronken en worstenbrood gegeten. Het blijkt een actie van de horeca-ondernemers uit het centrum. ,,We willen juist nu op een positieve manier van ons laten horen”, vertelt Michel de Bruijn van eetcafé Kandinsky.

Dat de pret na zaterdag weer voorbij is, verandert niets aan De Bruijns positieve instelling: ,,Natuurlijk willen we ook graag open, zeker omdat het ook veilig kan. Maar we blijven positief en hopen over een paar weken open te kunnen. Voor nu is het fijn om de saamhorigheid te ervaren: het is echt gezellig in de stad. Hopelijk zorgt heel dit corona-gebeuren voor een nieuwe impuls.”

Winkels in andere landen

Tien kilometer verderop in Waspik is het ook bij modezaak Mode bij Anneloes druk in de winkel. Eigenaresse Anneloes van de Mosselaar (56) zou meegedaan hebben aan de Protestdag. “We hebben met creativiteit en hard werken de eerste lockdown door kunnen komen. Toen de regering echter in rap tempo alle beperkingen stopte, had ik al het vermoeden dat dit wel eens grote gevolgen zou kunnen hebben”, herinnert Van de Mosselaar.

Dat haar zaak bijna vier weken dicht moest, viel Van de Mosselaar zwaar: ,,Met de lockdown van afgelopen maand zijn er harde klappen gevallen bij ondernemers. Het is extra frustrerend als je ziet dat in andere landen de winkels wel gewoon open kunnen. Gelukkig ziet de regering nu in dat wij ook gewoon open kunnen en is de Protestdag niet nodig. Er is echt sprake van een jubelstemming bij ons in de winkel.”

Anneloes van de Mosselaar (achter kassa rechts) en Diny Haakmeester helpen klanten in de winkel in Waspik. Rechts op de foto mevrouw Barendse.

Online is lastig

Dat beaamt mevrouw Barendse (70) uit Dongen. Ze is al jarenlang vaste klant bij Anneloes. “Gelukkig kon ik hier online ook de afgelopen periode wel terecht, maar voor kleding vind ik dat toch lastig. Hier word ik altijd goed geholpen en krijg ik goed advies. Bovendien is het hier altijd gezellig in de winkel. Ik gun het winkeliers als Anneloes van harte dat ze weer aanloop hebben en gewoon kunnen ondernemen. Wie had dat ooit gedacht dat we echt blij zouden zijn dat we naar de winkel kunnen!”

De horeca-ondernemers uit het centrum van Waalwijk boden gratis koffie en worstenbrood aan.

Drukte in het centrum van Waalwijk.