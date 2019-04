Scootterrijder flink gewond na botsing met auto in Sprang-Capelle

SPRANG-CAPELLE - Een scooterrijder is vrijdagmiddag zwaargewond geraakt bij een botsing met een auto op de kruising van de Wendelnesseweg-oost en het Halve Zolenpad in Sprang-Capelle. Degene die achterop zat, raakte lichtgewond.

De scooterrijder is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hij had hoorbaar veel pijn. Zijn been is in een vacuümspalk verbonden.