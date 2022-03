Scooterrijder loopt hoofdwond op bij botsing met auto in Drunen

Automobi­list gaat ervandoor na positieve cocaïne­test in Waspik, na zoektocht aangehou­den

WASPIK - Een automobilist is zondagochtend na een zoektocht in Waspik aangehouden voor rijden onder invloed van cocaïne. De huurauto van de man werd op de A59 door de politie van de weg gehaald en in het dorp stilgezet voor een algemene verkeerscontrole, waarvoor hij zonder problemen leek te slagen.

28 maart