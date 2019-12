Scooterrijder gewond naar het ziekenhuis na ongeval in Sprang-Capelle

Het begin is er; ‘genoeg belangstel­ling voor Theresia­kerk’

17:58 WASPIK - Belangstelling is er genoeg, maar concreet kan nog niet veel worden gezegd over de toekomst van de Theresiakerk in Waspik. De komende weken wordt met een aantal geïnteresseerden verder gesproken over hun plannen voor het leegstaande godshuis.