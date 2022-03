Scooterrijder gewond bij ongeval in Sprang-Capelle

Schilders­be­drijf Van Sambeek viert feest en sluit straks de deuren: ‘Je moet je kunnen spiegelen in de voordeur’

DRUNEN - Tweehonderd jaar bestaat schildersbedrijf Van Sambeek. Maandag wordt er daarom in Drunen een feestje gevierd, maar over een paar maanden is het voorbij. Dan doen Jeanne en Wim van Sambeek de winkel voorgoed op slot. ,,Bij ons thuis draaide alles om de zaak.”

5 maart