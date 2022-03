Schuur uitgebrand in Vlijmen, ook tuinmeubilair beschadigd

‘Niet iedereen kan z’n zin krijgen rond aanpak Vismarkt, maar iedereen mag wel zegje doen’

HEUSDEN - Eén ding is zeker: aan het einde van de rit zal niet iedereen z’n zin hebben gekregen. Toch denkt wethouder Thom Blankers dat er binnen een jaar een plan kan liggen voor de Vismarkt en omgeving in de vesting Heusden, waar iedereen beter van wordt. ,,Iedereen mag meepraten, ook de mensen die we anders nooit horen.”

16 maart