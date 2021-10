School in Drunen belt politie om bezoek van vlogger: 'Gevaarlijke situatie’

Dat blijkt uit een oudermail die donderdag na het incident door de schoolleiding verstuurd werd. ‘Met twee camera’s en 100 pizza's heeft hij in de aula een poging gedaan om pizza uit te delen. Hierdoor ontstond een gevaarlijke situatie, omdat er te veel kinderen op af kwamen’ aldus directeur Paul Jankowski in de verstuurde mail.

Volgens de directeur werd de veiligheid van de leerlingen op allerlei vlakken geschonden. ‘Ineens staat er een buitenstaander in onze school te filmen. Onze leerlingen zijn nu, zonder dat ze het weten, figuranten in een vlog.’ Omdat de situatie in de aula van de school uit de hand dreigde te lopen, heeft de directie de politie in moeten schakelen. ‘Na een goed gesprek is hij weer vertrokken'. Brok laat weten dat hij niet is aangehouden en ook geen boete heeft gehad van de politie.