Scholier steekt middelvinger op naar agent en wordt bus uitgezet bij Nieuwendijk

Stichting De Strohalm schiet 126 arme gezinnen in Waalwijk te hulp

17:43 WAALWIJK - Stichting De Strohalm heeft vorig jaar 126 gezinnen in Waalwijk geholpen, die in armoede leven. Dat blijkt uit het jaarverslag over 2018. De hulp die De Strohalm biedt, varieert van schoenen, jassen, meubels, fietsen tot laptops. Ook verstrekt de stichting bijvoorbeeld geld voor boeken of een schoolkamp. Aan hulp is vorig jaar ongeveer 30.000 euro uitgegeven. Verreweg het meeste geld ging naar kleren en schoenen.