‘Schakel inwoners in om te helpen in strijd tegen Japanse Duizendknoop in Altena’

ALTENA - De Japanse Duizendknoop is op veel plaatsen een probleem. Deze woekeraar die zich snel verspreid en door zijn krachtige groei schade kan veroorzaken aan verhardingen, rioleringen en funderingen, komt ook in Altena voor. Het CDA maakt zich daar zorgen over.

Vandaar dat de partij van burgemeester en wethouders wil weten of ze van de risico’s en gevaren op de hoogte zijn en wat het beleid is.

Otto van Breugel wijst erop dat de plant in staat is door asfalt, beton en metselwerk heen te dringen. ,,Het is een soort die erom bekend staat dat deze alleen permanent verwijderd kan worden als alle wortels worden verwijderd en afgevoerd naar een gecertificeerd afvalbedrijf. Maaien of hakselen en niet goed afvoeren zorgt alleen maar voor verdere verspreiding van deze ‘horrorplant'.”

Hulp van inwoners

Het is Van Breugel opgevallen dat op de gemeentelijke website informatie hierover ontbreekt. En dat kan volgens het Nieuwendijkse raadslid beter. Hij vraagt het college of het een goed beeld heeft van de verspreiding en de aanwezigheid in de gemeente van deze woekeraar.

Ook wil hij weten of inwoners betrokken gaan worden bij de bestrijding van de Duizendknoop. Hij stelt dat er gemeenten zijn die aan de inwoners vragen hun eigen tuin of terrein op deze plant te controleren en de eventuele aanwezigheid aan de gemeente door te geven. ,,Als we met z’n allen ermee aan de slag gaan, kunnen we veel problemen voor de inwoners in Altena voorkomen”, aldus Van Breugel.

Aparte pagina

Daarom zou hij graag zien dat op de gemeentelijke website een aparte pagina wordt opgenomen over de bestrijding van de Japanse Duizendknoop, al dan niet gekoppeld aan een kleine publiekscampagne.

Van Breugel vraagt ook aandacht voor andere invasieve exoten die schade kunnen veroorzaken aan natuur, biodiversiteit en infrastructuur. Hij wil weten hoe groot het probleem is.