Sander krijgt bijzondere rustplaats na strijd tegen ruiming graf: noodkreet moeder vindt gehoor

Spoorbrug­gen Langstraat in boek over winnaars Europa Nostra Award

18 februari DE LANGSTRAAT - De restauratie van de spoorbruggen in de Halve Zolenlijn is opgenomen in een boek met daarin vijftig winnaars van de Europa Nostra Award. Aan de hand van tekst en foto's wordt aandacht besteed aan de restauratie van de bruggen, waarvoor Federatie Behoudt de Langstraatspoorbruggen in 2013 de prijs kreeg.