Ruim 2400 lopers wagen zich aan ‘De 80': ‘Het wordt loodzwaar, maar heb er toch zin in’

WAALWIJK - De 80 van de Langstraat brengt opnieuw veel mensen op de been. Ruim 2400 lopers zijn zaterdagavond in Waalwijk van start gegaan voor de 80 kilometer lange wandeltocht. ,,Het wordt loodzwaar, maar heb er toch zin in", stelt één van de sportievelingen.

Na twee jaar corona-ellende kan de jubileumeditie van De 80 nu eindelijk wel doorgaan. Het grootste evenement van de Langstraat wordt voor de veertigste keer gehouden.

Het Raadhuisplein is zaterdagavond net voor acht uur volgestroomd met lopers en aanhang. Het is gelukkig gestopt met keihard regenen. Dat loopt toch net iets prettiger. De deelnemers aan De 80 maken zich ondertussen langzaam op voor de monstertocht. De één kan niet wachten, de ander vraagt zich af waar die in vredesnaam aan is begonnen.

Stichting 80 van de Langstraat mikte een lange tijd vanwege de jubileumeditie op 4.000 deelnemers. Maar dat bleek toch wat te hoog gegrepen. Uiteindelijk schrijven 2429 mensen zich in voor de Kennedymars. Daarnaast lopen er nog 130 mensen de Midi 80 (40 kilometer).

Volledig scherm De deelnemers aan de 80 wachten op het startschot voor één van de grootste evenementen in de regio. © Roel van der Aa

,,We zijn heel tevreden over het deelnemersaantal", laat een woordvoerster van de organisatie weten. ,,Bij andere wandelevenementen zag je na corona een terugloop van het aantal lopers. Daar heeft De 80 dus veel minder last van. Dit aantal is te vergelijken met de editie van 2019.”

Ardie van Liempt uit Kerkdriel is één van de wandelaars, die zich aan de 80 kilometer lange tocht gaan wagen. Het wordt voor hem de eerste keer. Hij heeft wel geoefend, maar in één keer zoveel kilometers lopen is toch iets nieuws. ,,Het zal best zwaar worden. Maar dat is ook de uitdaging.” Ook Harald Vroomen uit Vlijmen is benieuwd hoe het hem straks af zal gaan. ,,Ja, ook voor mij is het de eerste keer.”

Wandelliefhebber Rien Lens uit Krimpen aan den IJssel heeft de 80 al wel een paar keer gelopen. ,,Het is qua sfeer en organisatie één van de mooiste Kennedymarsen van Nederland", weet hij uit ervaring.

Volledig scherm Er wacht een flinke uitputtingsslag voor de deelnemers aan de 80 van de Langstraat. © Roel van der Aa

Na het startschot komt de grote groep wandelaars in beweging. Nu is het nog een lange stoet, die door het Waalwijkse centrum trekt. De groep zal ongetwijfeld snel uit elkaar vallen. Het wandeltempo verschilt nogal. De één zal morgenochtend al aankomen, de ander in de loop van de middag. En niet iedereen zal de finish halen. De wandelaars moeten in ieder geval zondag voor vier uur 's middags binnen zijn als ze de 80 van de Langstraat willen volbrengen.

Vorig jaar ging het evenement niet door. Het is daarom ook de eerste 80 van de Langstraat voor de Waalwijkse burgemeester Sacha Ausems, die het startschot mag geven. ,,Het is zo'n mooi evenement", stelt ze. ,,Het zorgt voor verbinding, en brengt mensen in beweging.” Ze wijst ook op al die festiviteiten in de regio, die met de 80 samenhangen. ,,Het zou mooi zijn als alle burgemeesters van de Langstraat volgend jaar het startschot geven", geeft Ausems aan.

Burgemeester loopt volgend jaar ook mee

De burgemeester is overigens van plan volgend jaar in ieder geval zelf de veertig kilometer van de Midi te lopen, en misschien wel de hele 80. ,,Die belofte staat.”

Het wordt ondertussen steeds drukker langs de route. In de verschillende dorpen grijpen mensen de 80 aan om een mooi feestje te vieren. Dat gaat van zaterdagavond tot zondagmiddag door. Ook zijn er opnieuw vele honderden vrijwilligers in touw om alles in goede banen te leiden.

Het is duidelijk, De 80 is weer terug.