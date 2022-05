Ruim 100 teams op de been voor Wollukse Kwis: meer opdrachten in de buitenlucht

„Tijdens de laatste editie in 2021 hebben we enquêtes gestuurd naar de deelnemende teams om te kijken wat er beter kon”, zegt voorzitter Inge Kleijngeld. „Zij vonden dat er te veel vragen waren, dus we hebben gekeken hoe we dat anders konden invullen.” Uiteindelijk is er voor gekozen om meer buitenopdrachten te doen op verschillende locaties in Waalwijk. „Ik ga niet alle plekken al weggeven, maar er is in ieder geval een opdracht op het Raadhuisplein”, lacht Inge.