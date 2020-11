Roy en Deveny zien Kopen Zonder Kijken samen met pasgeboren Xavi: ‘Dat maakt het extra mooi’

‘Hij gaat nog net niet huilen’, zegt de lachende Deveny tegen presentator Martijn Krabbé, als het Brabantse stel zojuist hun nieuwe woning van binnen heeft bekeken. De twee zijn er, in de bewuste aflevering, meer dan tevreden over. En nog steeds. ,,We zijn dolgelukkig. We kunnen lekker gaan genieten. Alle voorzieningen hebben we. Ook voor de kleine”, vertelt Roy nadien aan de telefoon.