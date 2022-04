Rondvaartbedrijf Wiljo in andere handen, maar blijft gewoon varen vanuit Heusden

De broers Wilco en Cornee van Delft hadden hun rondvaartbedrijf, dat ze al 27 jaar runden, al een tijdje in de etalage staan. Mede door corona liep het vinden van een koper allemaal wat minder snel dan ze hadden gehoopt. Nu is dan toch de kogel door de kerk. Het maakt voor het tweetal de weg vrij om zich helemaal te richten op restaurant SNTZL in Elshout en Oirschot.

Quote Koosje bijvoor­beeld is een heel leuk schip, die willen we waarschijn­lijk ook wel een keer naar Maarssen halen Steven van Breemen, Boei26

Volledig scherm De Wiljo. © Beeld Werkt Het bedrijf Wiljo blijft gewoon bestaan en opereren vanaf de steiger in de Stadshaven van Heusden. Ook de drie schepen van het bedrijf - rondvaartboot Wiljo, partyschip Zeearend en salonboot Koosje - gaan mee over naar Boei26. Van Breemen denkt dat er wel wat ‘kruisbestuivingen’ gaan plaatsvinden. ,,Koosje bijvoorbeeld is een heel leuk schip, dat willen we waarschijnlijk ook wel een keer naar Maarssen halen.”

Van Breemen omschrijft Wiljo als ‘een mooi bedrijf, dat hier en daar wat extra aandacht verdient’. ,,We willen graag meer dingen gaan doen, de activiteiten naar een wat hoger niveau tillen.” Hij denkt aan ‘meer events, thematochten, meer kaartverkoop, hippere arrangementen’. ,,En we willen zeker gaan samenwerken met lokale organisaties en bedrijven als restaurants. Dat doen we elders ook.”

Boei26 verhuurt in de omgeving van Maarssen en Breukelen salonboten, sloepen en biedt de mogelijkheid om te suppen. Of in Heusden ook sloepen gaan worden verhuurd? Van Breemen denkt dit seizoen in elk geval nog niet.

Boei26 is onderdeel van de Open Leisure Group BV.