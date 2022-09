Roep om bredere fietsstrook langs Nassaulaan Vlijmen: ‘Dit is gevaarlijk’

De partij kaart de kwestie aan in vragen aan burgemeester en wethouders. Volgens raadslid Antoine Aarts hebben bewoners van de Vliedberg regelmatig vragen over de situatie, en dan vooral over het fietspad aan de zuidkant van de Nassaulaan; of anders gezegd: aan de rechterkant, komende vanaf de Vliedberg.

Het fietspad is daar veel smaller dan aan de andere kant, stelt Aarts. Dat zou er in de praktijk toe leiden dat fietsers met spiegels amper langs de verkeersborden kunnen, met name bij de versmallingen. Tweewielers maar ook driewielers zouden de versmallingen daardoor vaak links passeren. Aarts wil weten of het college zijn mening deelt en of Heusden iets aan de situatie gaat doen. En zo niet, waarom niet.