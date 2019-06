Roeiers Altena-Altena aangekomen in Wijk en Aalburg: ‘Moe? Ik had nog wel een week door kunnen roeien’

Windbeer op olieton van Hans La Hey komt op wisselsok­kel in Heusden

15:06 HEUSDEN - De Delftse kunstenaar Hans la Hey exposeert het komende jaar met zijn kunstwerk Windbeer op de ‘wisselsokkel’ in de vesting Heusden. Windbeer is een beeld van cortenstaal dat een zogenoemde Savonius-rotor vasthoudt. Op die rotor is een animatie van een hollende beer te zien. Het is zowel een stilstaand als een bewegend beeld. Het beeld staat op een rode olieton.