Rode linten, QR-codes, lobbyen en gang naar de rechter: alles om bomenkap rond Vlijmen te stoppen

VLIJMEN - Het Vlijmens Lint komt in verzet tegen de plannen voor de kap van een groot aantal bomen en bosschages in de Biessertpolder bij Vlijmen. De vereniging stapt nu naar de rechter. ,,Ik durf te stellen dat we zijn belazerd”, aldus voorzitter Job van Dooren.

Het Vlijmens Lint vindt dat er veel te ruim gekapt gaat worden en ziet zelf prima alternatieven om een groot deel van de kap te voorkomen. De vereniging, voorheen bekend als Behoud Buurtschap de Melie, is duidelijk niet te spreken over de manier waarop ze in de kwestie rond de kapvergunning is behandeld. ,,We vinden dat de gemeente Heusden ons slecht heeft geïnformeerd over de vergunning. De locatie werd niet getoond, alleen een dossiernummer en een kadasternummer. Dat is voor een gewone burger niet te volgen, terwijl dat juist wel de bedoeling is. En vanuit de provincie werd ons verteld dat er niets gebeurde, hoewel men toen bezig was met de procedures rond de kapvergunning. Daarnaast is slecht gekeken naar alternatieven.”

Door die gang van zaken kon Het Vlijmens Lint volgens Van Dooren geen bezwaar maken. ,,We vragen de rechter of we dat alsnog mogen doen.” Wanneer de zitting plaatsheeft, is nog niet bekend.

'Van belazeren geen sprake’

Van ‘belazeren’ is volgens wethouder Mart van der Poel absoluut geen sprake geweest. ,,Formeel wettelijk voldeed onze publicatie over de aanvraag aan onze verplichtingen, door een kavelnummer te noemen. Mensen kunnen dan zelf opzoeken waar het is.” Maar mede naar aanleiding van vragen vanuit de politiek hebben B en W juist dinsdag besloten om indieners van een aanvraag voor een kapvergunning, voortaan te vragen een kaartje van het gebied bij te voegen. ,,Dan zien anderen gelijk waar het is; een soort extra service naar de inwoners.”

Quote We willen de mensen wakker schudden. Want als de GOL-plan­nen doorgaan, dan gaat gelijk de ketting­zaag in de bomen en de bosschages

De vereniging heeft langs de weg in de Biessertpolder enkele borden geplaatst met de tekst ‘Kap de kap’, met daarop een QR-code naar haar eigen site, waar de nodige informatie is te vinden. De hoop is dat mensen zich gaan verdiepen in de kwestie, ‘en vragen gaan stellen over de kap’. Ook zijn rood-witte linten gehangen om de bomen en struiken die dreigen te verdwijnen. ,,We willen de mensen wakker schudden. Want als de provincie een oplossing vindt voor de stikstofkwestie van de GOL en de plannen voor de Biessertpolder dan niet zijn aangepast, dan gaat gelijk de kettingzaag er in. En dat moeten we voorkomen. Het kan bovendien gemakkelijk anders, vinden wij.”

‘Kap grotendeels onnodig’

De omstreden kap is onderdeel van de plannen voor de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL). Maar volgens Het Vlijmens Lint is die kap voor een groot deel onnodig. Zeker als de Bossche Sloot op een andere manier wordt verlegd, dan nu opgenomen in de GOL-plannen. Het Vlijmens Lint draagt twee alternatieven aan voor het verleggen van dat watertje.

Volledig scherm Linten om de bomen die gekapt dreigen te worden. © Het Vlijmens Lint

Het Vlijmens Lint stelt ook een andere kwestie aan de kaak: de herplantplicht. ,,Die was gepland onder meer in de driehoek tussen Voordijk, Engelseweg en de nieuwe inprikker naar de Vijfhoevenlaan. Maar dat kan vooralsnog helemaal niet, omdat de gemeente een deel van die grond heeft verkocht, wat volgens ons helemaal niet mocht. Gelukkig gaat Heusden proberen die grond terug te kopen.”

Van Dooren weet zich gesteund door de Natuur en Milieuvereniging Heusden en het CDA Heusden. ,,We praten ook met andere partijen en ik denk dat de provincie inmiddels ook inziet dat er betere alternatieven zijn. Maar zij wil waarschijnlijk niet aan de bestaande plannen zitten.”

Groene Rivier

Het Vlijmens Lint is warm pleitbezorger van wat heet ‘de Groene Rivier’. Dat is een veel bredere versie van de 25 meter brede ecologische verbindingszone die nu onderdeel is van de GOL-plannen. ,,25 meter is echt veel te smal.” Volgens Van Dooren sluit een veel bredere Groene Rivier ook prima aan op de plannen die gemaakt moeten worden om in tijden van extreme wateroverlast in het gebied rond Den Bosch 36 miljoen kuub water extra te kunnen bergen; bovenop de 14 miljoen die vanwege HoWaBo I al eerder is afgesproken.

Koppelen van natuurgebieden

Die, al dan niet verbrede, ecologische verbindingszone (evz) is in de GOL-plannen gepland parallel aan de Voordijk; en loopt aan de ene kant verder richting natuurgebied Sompen en Zooislagen, de Haarsteegse Wiel en Hooibroeken, en van daaruit richting de Maas. Aan de zuidkant gaat die evz of ‘rivier’ via de al geplande ecotunnel onder de A59 door.

Op die manier worden allerlei natuurgebieden aan elkaar gekoppeld. Naast genoemde gebieden ook het Engelermeer, de Moerputten, het Vlijmens Ven, Bossche Broek, de Vughtse Gemeint, het Dommeldal. En via het Drongelens Kanaal ook de Loonse en Drunense Duinen.

Volledig scherm Een bordje van Het Vlijmens Lint om de aandacht te trekken voor de bomen en bosschages die gekapt gaan worden. © Het Vlijmens Lint