Rijbewijs ingevorderd: bestuurder ‘vliegt voorbij’ op A59 bij Waspik

Door brand verwoeste kerk Woudrichem 400 jaar geleden herbouwd; mooi moment om bij stil te staan

8 september WOUDRICHEM - Het is 400 jaar geleden dat de Martinuskerk in Woudrichem werd herbouwd, nadat in 1573 een verwoestende brand de kerk plus een groot deel van Woudrichem in de as legde. Om de herbouw te herdenken wordt zaterdag 11 september, tijdens Monumentendag, feest gevierd in en rond de kerk.