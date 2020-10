Renovatie of nieuwbouw basisschool De Vaert: ‘hoe lang gaat dit nog duren?’

KAATSHEUVEL - Wordt het renovatie of nieuwbouw voor basisschool De Vaert in Kaatheuvel? De gemeenteraad van Loon op Zand vindt het hoog tijd dat die vraag beantwoord wordt.

De kans dat het nieuwbouw wordt, is groot. Uit onderzoek blijkt dat het gebouw er zo slecht aan toe is dat renoveren eigenlijk geen optie meer is. Toch kon wethouder Jan Brekelmans donderdagavond geen toezegging doen. ,,Ik ga eerst in gesprek met Leerrijk, het schoolbestuur.”

Tijdspad

Brekelmans heeft in november een afspraak met Leerrijk. ,,Daarna kom ik bij u terug.” De raad had graag nu al meer duidelijkheid gezien. ,,Hoe lang gaat dit nog duren? Kunt u ons een tijdspad geven? Een jaar, twee jaar, drie jaar?”

Volgens de wethouder is het echter onmogelijk hier een antwoord op te geven. ,,Ik kan hier nu wel iets gaan roepen, maar dan gis ik. We moeten met het schoolbestuur eerst een plan van aanpak maken. Wanneer we het lintje kunnen doorknippen van een nieuwe Vaert, weet ik echt niet.”

Basisschool De Vaert wacht al jaren op een besluit over het schoolgebouw. Dik tien jaar geleden werd al geconstateerd dat de school een grondige renovatie nodig had of dat er een nieuwe school zou moeten worden gebouwd.

De school uit 1951 is allesbehalve duurzaam: in de buitenmuren en het dak zit geen isolatie, de verwarmingsketels zijn verouderd en ventileren kan alleen door klepraampjes open te zetten. Ook de verlichting in de klaslokalen laat te wensen over. Bovendien is het gebouw te klein.

Kinderboom

Wethouder Brekelmans praat met Leerrijk niet alleen over De Vaert, maar ook over de Kinderboom. Die school hangt sluiting boven het hoofd omdat naar verwachting het aantal kinderen in de toekomst zal dalen. Op de Kinderboom zitten momenteel 190 leerlingen. ,,Die ouders en docenten willen ook weten waar ze rekening mee moeten houden", aldus de raad.