Regio Tilburg-Waalwijk is voor vierde keer op rij dé logistieke hotspot van Nederland: Brabant scoort sowieso hoog

Of de vernieuwde Lambertus­school goed bevalt? Dit antwoord zegt genoeg: ‘Jammer dat er geen groep 9 is’

HAARSTEEG - Ballonnen, vrolijke muziek, een dansje, ouders die met hun kroost over de rode loper de Lambertusschool in lopen. Da’s niet voor niets: de ‘upgrade’ is klaar en de school kan weer een jaar of vijftien vooruit.

5 oktober