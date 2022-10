Recyclebedrijf Huiskes neemt batterijeninzamelaar over: vierde generatie timmert aan de weg

Brandweer redt paard uit sloot in Sprang-Capelle, met kraan op de kant getrokken

SPRANG-CAPELLE - De brandweer heeft dinsdagmorgen een paard uit een sloot in Sprang-Capelle gered. Het dier was in de geul langs de Kruisvaart terechtgekomen en kon daar niet meer zelfstandig uit klimmen. Een voorbijganger zag het paard liggen en belde de hulpdiensten.

11:27