Rechter helpt zussen ook niet aan eigen plek op woonwagenkamp: 'Moeten we nu nog tien jaar wachten?’

,,Het is een forse teleurstelling”, aldus Melanie Duister. ,,Ik heb geen idee wat we nu moeten.” De zussen snakken al jaren naar een eigen plek op het kamp aan de Parallelweg, waar ze geboren en getogen zijn. In hun ogen is er ruimte zat voor twee extra woonwagens, de gemeente ziet dat anders. De zussen hoopten via een kort geding een eigen plek op het kamp af te dwingen, maar van de rechter hoeft de gemeente niet op stel en sprong twee standplaatsen aan hen te verhuren of verkopen.