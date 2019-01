Reactie op windplan Bergsche Maas: ‘Kennis over windenergie is zó beperkt’

Geen voorbijganger kan het missen, het manshoge ‘spandoek’ langs de Provincialeweg in Doeveren. Met een korte tekst: Hier geen medisch experiment! Ondertekend met Energie Gezond.

Vreemd genoeg komt het woord ‘windmolen’ er niet op voor. Terwijl Energie Gezond zich toch écht verzet tegen het initiatief van een aantal plaatselijke agrariërs en de Renewable Factory (REF) om langs de Bergsche Maas tussen Heesbeen en Doeveren drie grote windmolens te plaatsen. Laat daar geen misverstand over bestaan.

Toch hebben Theo de Winter, de tweeling Jeroen en Joep Verhoeven en hun metgezellen heel bewust níet gekozen voor een kreet als ‘Nee tegen windmolens’. ,,We kiezen voor een positievere benadering, want we zijn helemaal niet tegen windenergie. We zijn juist vóór duurzaamheid.”

Maar dan niet door 210 meter hoge windturbines langs de Bergsche Maas tussen Heesbeen en Doeveren, op een steenworp afstand van hun woningen.

Niet in achtertuin?

Een typisch gevalletje dus van ‘niet in mijn achtertuin’? Volgens het drietal pertinent níet. Ze wijzen erop dat ze feiten en argumenten hebben verzameld, na uitgebreid onderzoek. Én ze komen met alternatieven, in een ‘verbeterplan’.

De bal begon te rollen in november vorig jaar. ,,Onze buurman belde aan en vroeg of hij mocht komen praten over een plan om windmolens langs de Bergsche Maas te plaatsen. Een initiatief om samen met twee andere agrariërs wat bij te verdienen. Met een belangrijke rol voor REF”, vertelt Jeroen Verhoeven (42). Bepaald enthousiast was hij niet, maar praten kan altijd.

Volledig scherm Het bord van Energie Gezond in Doeveren. © Gert-Jan Buijs Het gesprek kwam er, ook met andere inwoners. ,,Uit de presentaties kregen wij het beeld dat in feite alles al in kannen en kruiken was, dat de grond al was aangewezen door de gemeente; dat mensen, als ze meewerkten, schadevergoeding konden krijgen. En dat als ze niet meewerkten, ze achter het net zouden vissen. Het was allemaal heel rommelig.”

,,Bij de gesprekken zaten ook mensen van Energiek Heusden, om op verzoek van de gemeente Heusden het ‘draagvlak’ te onderzoeken. Maar wat is draagvlak? Hoe meet je dat? En kun je dat in een eerste gesprek peilen? De gemeente heeft daarover niets op papier staan.”

Slecht voor gezondheid

En zo kwamen nog veel meer vragen naar boven. Hoe het zit met de regelgeving bijvoorbeeld, wat het beleid is van de gemeente Heusden, welke risico’s er zijn. ,,We besloten zelf informatie te vergaren, aldus Verhoeven. ,,En we mochten gesprekken met andere inwoners van Doeveren bijwonen.”

Tijdens één van die gesprekken kwam op tafel dat windmolens op lange termijn slecht kunnen zijn voor de gezondheid van mensen in de buurt van turbines. ,,Dat je hartritme omhoog gaat en je minder goed slaapt. Toen we dat hoorden, kregen we héél veel zorgen.”

Zoektocht intensiever, zorgen groter

De zoektocht naar informatie werd intensiever, de zorgen groter. Theo de Winter: ,,Want er blijkt zó weinig kennis. Er zijn wel ambities bij gemeenten, de overheid applaudisseert als er plannen komen. Maar heel veel is nog niet vastgelegd. Er zijn ook geen gedragsregels hoe met inwoners om te gaan. Daardoor wordt verzet en wanhoop gecreëerd. Als je alleen de wet volgt, krijg je bijna wild-west.”

Energie Gezond sprak met deskundigen, met mensen uit de praktijk, vroeg stukken op. Dat liep niet altijd even soepel. ,,Duurzame energie is het nieuwe geloof. Maar als je vraagt naar feiten en data, voel je weerstand; alsof je tegen zou zijn. Dat zijn wij echter niet, we willen alleen kennis delen.”

20 keer tiphoogte

Maar Energie Gezond wilde meer: onderzoeken welke plaatsen in Heusden geschikt zijn voor windenergie. ,,En als we dan uitkomen op de Bergsche Maas, prima”, aldus Jeroen Verhoeven.

Opvallend; alleen al de criteria uit de kadernota ‘windturbines Heusden’ zouden voldoende zijn om de plannen voor Heesbeen-Doeveren af te blazen. Die nota spreekt van een afstand tot een ander windproject van minstens 20 keer de tiphoogte. Voor Doeveren betekent dat 20 keer 210 meter, dus 4,2 kilometer. De windturbines in Waalwijk, een ander project, vallen binnen die afstand......

Toch zetten ze het onderzoek door. De uitkomsten staan in een Verbeterplan, dat ze vandaag aanbieden aan de Heusdense wethouder Mart van der Poel. Alle bronnen die zijn gebruikt voor welke conclusie, worden genoemd. ,,Om te voorkomen dat ons onderzoek onderuit wordt gehaald.”

Conclusie: ,,Er zijn betere plaatsen voor windturbines dan langs de Bergsche Maas”, stelt De Winter.

Sterkte van de dijk

Hoe Energie Gezond daarbij komt? Ze spitte een stroom rapporten, beleidsstukken, feiten en gegevens door van onder meer het RIVM, gemeente Heusden, de provincie, het waterschap, ministeries, Defensie, andere windmakelaars, het KNMI, brochures van windplannen.

Over de sterkte van de dijk (denk aan trillingen), laagvlieggebieden, archeologische waarden, bescherming van natuurgebieden en van cultuur-historische gebieden, over hoogspanningsnetwerken, hoge drukgasleidingen et cetera.

No-go area’s

Eén criterium voegden ze zelf toe: een ‘fatsoensafstand’ tot een woning van 3,5 keer de tiphoogte van de molens. Dit vanwege onder meer slagschaduw en geluidsbelasting. Voor het plan ‘Heesbeen-Doeveren betekent dat een afstand van 735 meter.

Met die gegevens brachten ze letterlijk in kaart waar géén windmolens in Heusden mogen of kunnen komen. De ‘no-go-areas’. Uiteindelijk blijven drie gebieden over waar het volgens Energie-Gezond wél kan: tussen Oudheusden en Elshout (rond de Koningsvliet); boven Haarsteeg (rond de Luisbroekse Wetering); en ten zuiden van Nieuwkuijk en Vlijmen-Vliedberg.

Energie Gezond gaat praten met alle eigenaren van de grond in die gebieden, maar ook met Energiek Heusden en met een gerenommeerde windmakelaar. Allemaal om met een goed alternatief plan te komen.

De Winter en de broers Verhoeven stellen met klem dat ze géén geld willen verdienen aan hun Verbeterplan. Jeroen Verhoeven: ,,We willen onszelf én mede-burgers beschermen. Ja, wij begonnen gekleurd aan de discussie; maar ons verbeterplan is gebaseerd op feiten, kennis en wetenschap. We zetten emoties opzij, we schreeuwen niet maar luisteren naar anderen.”

