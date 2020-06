Ravage na ongeluk in Almkerk: auto's total-loss, bestuurder zwaargewond

Resten brand terrein Villaforte opgeruimd

9:11 WOUDRICHEM - Het heeft lang geduurd, maar het is dan toch gebeurd: de restanten van de brand die vorig jaar februari het voormalige kantoor van Villaforte in de as legde, zijn opgeruimd. Voor voorbijgangers was de rommel een doorn in het oog. Ook leidde het tot vragen in de gemeenteraad.