PvdA Waalwijk eist ‘gekaapte’ Facebookpagina terug: ‘Desnoods stappen we naar de rechter’

Discussie Akkerlanen in Waalwijk dreunt nog na: Brekelmans wil excuses SGP

8 juli WAALWIJK - De felle politieke discussie over de nieuwe woonwijk Akkerlanen in Waalwijk dreunt nog na. Hans Brekelmans, oud-wethouder van LokaalBelang, is boos over het kritische betoog van de SGP. Hij wil excuses in het openbaar.