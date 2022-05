Politiek wil ‘bouwen bouwen bouwen’ in Heesbeen, maar pint wethouder Blankers er nog niet op vast

Een aantal partijen had wel graag gezien dat Blankers op pad zou gaan met zo’n motie in zijn achterzak. GroenLinks-PvdA, Heusden één en D66 dienden deze week een motie in (in feite niet meer dan een verzoek), waarin zij burgemeester en wethouders opriepen te onderzoeken of op het terrein dat nu grasland is, 45 huizen kunnen komen. En in elk geval nog dit jaar duidelijkheid te verschaffen.