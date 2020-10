Politiek Loon op Zand: ‘Nog zoveel fouten in Eftelingplan. Hoe kan dat?’

Geparkeer­de auto's blokkeren weg voor brandweer: rode kaart voor eigenaren

19 oktober WAALWIJK - Het parkeren in een aantal straten van de wijk Landgoed Driessen in Waalwijk blijft een probleem. De brandweer kon zaterdagavond de straat Villa Dotterbloem niet in, omdat geparkeerde auto's de doorgang belemmerden.