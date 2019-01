Politie zoekt automobilist die ‘mogelijk niks merkte van aanrijding’ met scooter in Waalwijk

Via een brief vroeg hij haar verkering

13:14 DRUNEN - Voor Jeanne van den Heuvel was het liefde op het eerste gezicht, voor Cor Leijdens was de situatie iets lastiger. Toen hij Jeanne leerde kennen, vond hij haar te jong. Hij wachtte daarom netjes tot Jeanne een jonge vrouw was tot hij haar een brief schreef met de vraag of ze verkering met hem wilde. Donderdag vierden ze hun 60-jarige huwelijksjubileum.