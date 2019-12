Politie verdenkt vluchtende scooterrijder in Hank van heling en inbraak

Drugsdea­len­de Waalwijker (23) loopt ‘met tientallen zakjes’ tegen de lamp

10:47 WAALWIJK - Een drugsdealer is donderdag in Waalwijk tegen de lamp gelopen. De 23-jarige Waalwijker reed op een motorscooter over de Dr. Kuyperlaan, terwijl hij aan het appen was. Om die reden hield een agent hem aan.