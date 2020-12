Politie houdt vier mannen aan in Veen, waar ondanks de noodverordening weer een auto vlam vat

UPDATE Verkeer kan Veen gewoon in, ondanks noodveror­de­ning tegen onruststo­kers: ‘Grote onzin’

28 december VEEN - In Veen valt maandagmiddag helemaal niks te merken van de noodverordening die de rust moet terugbrengen in het dorp. Verkeer kan ongestoord in en uit, van zichtbare controle is geen sprake. Wel van trots, op de branden die tot onrust leiden: ,,Het is traditie. Heel vet.” Al klinkt ook een ander geluid: ,,Mijn moeder is ontzettend angstig.”