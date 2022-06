Politie grijpt in bij overlast café in Sprang-Capelle: honderden jongeren drinken op straat

Bakker Vermeulen in ongewisse over terugbeta­len coronas­teun

DEN BOSCH/VLIJMEN - Bas Vermeulen van bakkerij Vermeulen & Den Otter uit Vlijmen weet nog niet of hij inderdaad 50.000 euro aan coronasteun moet terugbetalen. De rechter doet pas over een paar weken uitspraak in de zaak die hij heeft aangespannen tegen het ministerie.

22 juni