Politie doet inval in ‘winkel’ vol valse merkkleding, man (40) uit Waalwijk aangehouden

Motorrij­der gewond na aanrijding met auto in Herpt

8:56 HERPT - Op de kruising van de Groenstraat met de Rietveldenweg in Herpt, gemeente Heusden, is donderdagochtend een motorrijder in botsing gekomen met een auto. De motorrijder is daarbij gewond geraakt en met spoed naar het ziekenhuis gebracht.