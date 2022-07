Plan ‘nieuwe’ toegangsweg Vlijmen verder tot leven na honderden reacties: ‘Merendeel is positief over ideeën’

Corona nekt Swingen in de Stad in Waalwijk: alsnog streep door evenement

WAALWIJK - Het evenement Swingen in de Stad in Waalwijk gaat niet door. Corona is de boosdoener, laat de organisatie weten. ,,We hebben te veel uitvallers om de zaak goed geregeld te krijgen", aldus de woordvoerder van jongerencentrum Tavenu.

20 juli