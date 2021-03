Pino is terug, vermagerd en gehavend: ‘Maar dat komt goed’

LOON OP ZAND - Pino is terug. De kuifcaracara uit Loon op Zand die twee weken geleden uit zijn kooi ontsnapte, is teruggevonden bij een zorgboerderij in Bavel. Hij is wat vermagerd en gehavend. ,,Maar dat komt goed”, zegt eigenaar Arno Jansen.