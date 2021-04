Pesten raakt kinderen diep, dus groeit de vraag naar extra steun en training: ‘Je wordt er echt verdrietig van’

Handen vol aan corona­feest­jes: jongeren wegge­stuurd bij vier party’s in Waalwijk en Sprang-Capelle

9:18 WAALWIJK – De politie van Waalwijk had haar handen in de nacht van zaterdag op zondag vol aan coronafeestjes in de regio. Er zijn in het totaal vier thuis- en tuinparty’s beëindigd. Veelal bezocht door jongeren.