Persoon te water in Sprang-Capelle, gewond naar het ziekenhuis

SPRANG-CAPELLE - Een persoon is vrijdagmiddag bij de Oudestraat in Sprang-Capelle te water was geraakt. Aanvankelijk meldde de politie dat die persoon was overleden maar later bleek dat de persoon gewond naar het ziekenhuis is gebracht. Er was sprake van een misverstand in de communicatie, aldus een woordvoerster.