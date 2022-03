Pauline van den Tol valt in de prijzen: ze krijgt de veertiende Toontje Sprengerpluim

ALTENA - De Toontje Sprengerpluim is dit jaar toegekend aan raadslid Pauline van den Tol (75 jaar) uit Werkendam. ,,Al dertien jaar lang zet zij zich voor meer dan honderd procent in voor ouderen en kwetsbaren in de samenleving, ze is daarmee een voorbeeld voor andere vrouwen in de samenleving", aldus initiatiefneemster Hannie Visser-Kieboom.

Van den Tol was raadslid van 1996 tot 2006 in de gemeente Werkendam en sinds 2019 in de gemeente Altena. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart neemt zij afscheid van de politiek. De toekenning van de Toontje Sprengerpluim is een waardering voor haar inzet in al die jaren, aldus Hannie Visser-Kieboom.

Eerdere winnaars

De Toontje Sprengerpluim werd eerder toegekend aan Hetty van der Stelt, Sylvana de Backer, Carla Breuer, Loes Lijmbach, Hennie Schermers, Paula Jorritsma, Marienke de Boer-van Lankeren, Jenneke Komejan, Corine Verweij, Carola Schouten, Riet de Graaf, Jade Buchholtz en Anne-Wil Maris.

De ‘prijs’, die sinds 2009 jaarlijks wordt uitgereikt rond Internationale Vrouwendag (8 maart) verwijst naar Toontje Sprenger. Zij was in 1939 het eerste vrouwelijke raadslid in het Land van Heusden en Altena, in de gemeente Sleeuwijk en De Werken c.a. Samen met een zus en broer runde ze café Sprenger bij het voetveer van Sleeuwijk naar Gorinchem.

Vrouwen in de politiek

Met het uitreiken van de pluim wordt jaarlijks aandacht gevraagd voor het onderwerp ‘meer vrouwen in de politiek’. Negen van de 31 raadsleden in Altena is vrouw, bijna dertig procent dus. ,,Dat aandacht voor vrouwen in de politiek nog steeds nodig is, blijkt uit de kieslijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022", stelt Visser. ,,Het aandeel vrouwen op de kieslijsten van de gemeente Altena is in 2022 gedaald ten opzichte van 2018, van 21 procent naar 19.” Bij de verkiezingen op 14, 15 en 16 maart kan in Altena op 41 vrouwen een stem worden uitgebracht.

Om vrouwen ‘meer zichtbaar te maken’ is een verzoek ingediend bij de gemeente Altena om in Sleeuwijk een straat te vernoemen naar Toontje Sprenger. Dit verzoek staat inmiddels op de agenda van de straatnamencommissie.