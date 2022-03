Pauline van den Tol met lintje uitgezwaaid als raadslid van Altena

ALMKERK - In de raad van Altena is dinsdagavond afscheid genomen van tien raadsleden. Pauline van den Tol-de Weer (fractie PvdT) werd bij die gelegenheid koninklijk onderscheiden. Zij werd lid in de Orde van Oranje Nassau.

Van den Tol dankt die onderscheiding aan haar jarenlange inzet als gemeenteraadslid. In Werkendam van 1996 tot 2006 en in Altena vanaf de start van de gemeente in 2019. ,,Je hebt je met een enorme drive ingezet. Met je geheel eigen stijl heb je je van je taak gekweten”, aldus burgemeester Egbert Lichtenberg. Hij noemde haar een echte volksvertegenwoordiger, die de vragen van de straat in de raad heeft gebracht. Van den Tol-de Weert, de nestor van de raad, droeg de onderscheiding op aan alle vrijwilligers in de ouderenzorg. Ze gaf de raad nog een advies mee. ,,Houd u aan de verkiezingsbelofte en controleer de effecten van het beleid.”

Zure druiven

Afscheid werd ook genomen van Hannie Visser-Kieboom, Wouter van Vliet en René Roovers (allen CDA), Marjan van der Meij-Schouten (ChristenUnie), Kees de Waal (Progressief Altena), Henri Boevé en René Hoegee (beiden AltenaLokaal) en Robert van Dijk (VVD). Sommigen hadden een lange staat van dienst in de gemeentepolitiek, zoals Hoegee en De Waal, die al lang raadslid waren in Woudrichem en Aalburg. Voor de een was het een vrijwillige keuze om niet meer terug te komen, voor anderen was het een teleurstelling als gevolg van de verkiezingsuitslag.

Vooral voor de VVD waren de druiven zuur. Het verloor een zetel met als resultaat dat Robert van Dijk niet meer terugkomt. Hij blijft politiek actief als burgerraadslid. Voor sommigen is er hoop binnen niet te lange tijd toch weer raadslid te kunnen worden, als de coalitievorming rond is en bekend is wie er wethouders worden. De huidige wethouders Roland van Vugt (CDA) en Shah Sheikkariem (AL) hebben nu een dubbelefunctie: raadslid en wethouder.

Uit de startblokken

Burgemeester Lichtenberg had voor alle vertrekkers een persoonlijk woord. ,,Wat heeft u ontzettend veel gedaan en veel bereikt,” zei hij in zijn algemeenheid. ,,U hebt alles gedaan wat in het vermogen lag om de jonge gemeente op de rails te zetten. De gemeente is goed uit de startblokken gekomen. Er is een stevige fundering gelegd.”

Onder de vele bezoekers onder anderen ook nieuwgekozen raadsleden die woensdag geïnstalleerd worden. Nieuwe gezichten zijn: Marloes Hofstede (PA), Claudia Schippers-Heijmans en Gerard Vos (CDA), Ruben Siland (AL), Henno Timmermans en Wim Verbaarschot (VVA).