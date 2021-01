Paul Versteeg tekent met fotoboek het boerenleven. ‘Er is een verkeerd beeld ontstaan’

Schokker Janus is weer thuis, nu moet de naam er nog op

19 januari WOUDRICHEM - Joop Worrell kan zijn vreugde nauwelijks verbergen. Wat is de voorzitter van de stichting Historische Haven Woudrichem trots dat het gelukt is: de restauratie van de schokker Janus. Hij heeft weer een plekje in de historische haven van Woudrichem. Bijna tweeënhalf jaar is het historische vissersvaartuig weggeweest.