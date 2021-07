Patrick zag slapende man in rubberbootje over woeste Maas drijven: ‘Wist niet wat ik zag’

Zoveel spektakel, dat willen de kinderen zien; De Voorste Venne krijgt 2.200 kilo zware bank

12 juli DRUNEN - Dat was wel even spectaculair, maandagmiddag bij De Voorste Venne in Drunen. Strak in de touwen ging daar een drie meter lange en 2.200 kilo zware betonnen en met steentjes belegde bank de lucht in.