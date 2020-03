Pantsergranaat uit WOII gevonden in Hank

Spanning stijgt: moeten Waalwijkse woonwagens weg na drugs­vondst? Rechter doet in april uitspraak

9:21 WAALWIJK - De rechter velt half april een oordeel over de zaak rond het woonwagenkamp aan de Altenaweg in Waalwijk. Het moet dan duidelijk worden of de bewoners van twee woonwagens inderdaad het kampje moeten verlaten, zoals de gemeente dat eist.